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Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске

11 сентября 2018 20:39
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Новости Беларуси. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Один из них был вскрыт на улице Кольцова.

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске-1

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске-3

При наружном осмотре оперативники обнаружили повреждения лицевой панели у монитора. Сотрудника банка выявили недостачу – около 83 тысяч рублей.

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске-6

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина прибыл на территорию Республики Беларусь в нынешнем месяце. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Днем позже сигнал о сбое в работе банкомата поступил с улицы Кунцевщина. Подозреваемого недалеко от места преступления задержал наряд патрульно-постовой службы. При личном обыске у мужчины было найдено 146 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело, устанавливается возможная причастность подозреваемого к аналогичному преступлению по улице Кольцова.

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске-9

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске-11

# Кража # происшествия # Александра Попова # Фотофакт

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