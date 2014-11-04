Гродно: 27-летний мужчина зарезал двух женщин – мать и дочь – из личной неприязни

Новости Беларуси. Подробности этого преступления устанавливаются.

Тела 54-летней женщины и ее 27-летней дочери обнаружили в одной из квартир Гродно поздно вечером 29 октября.

На телах обнаружены колотые раны шеи. Предварительно установлено, что женщин 23 октября в ссоре убил местный житель 1987 года рождения. Мужчина задержан.

Управление Следственного комитета по Гродненской области:

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, указав, что совершил убийство 23 октября в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений. С целью проверки показаний следователи осуществили выбытие на место происшествия с участием задержанного. В результате подозреваемый не только детализировал свои показания, но и указал место на мосту через реку Неман, с которого выбросил в воду орудие преступления – кухонный нож. Его удалось обнаружить и поднять со дна при помощи водолазов.

Напомним, в прошлом году зверское убийство произошло в Минске.

О пропаже в милицию заявил бывший муж Анны Сердечкиной. Но в ходе следствия выяснилось: именно он убил экс-возлюбленную. Причем, жестоко. В тот вечер они ссорились. Девушка попыталась выпроводить обидчика из дома. Но тот начал ее душить. Следствие установило: всё это слышал ребенок. Четырехлетний сын находился в соседней комнате.