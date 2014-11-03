В Гомеле прохожий спас провалившегося под лед 13-летнего школьника из России

Трагедией могла закончиться экскурсия в Гомель для школьника из российского Орла. Из полыньи ребёнка спас случайный прохожий.

В Беларуси появились первые жертвы тонкого льда. Стоило лишь только установиться небольшому минусу по ночам, как любители подлёдного лова потянулись на водоёмы. Как итог — за неделю в республике утонули 4 рыбака. Ещё одной жертвы тонкого льда удалось избежать только потому, что нашёлся неравнодушный человек. В Гомеле мужчина спас российского школьника. О геройском поступке расскажет Александр Добриян.

Этот живописный водоём в одном из гомельских парков таит в себе немало опасностей. Здесь уже случались трагедии. Прошлой зимой подросток, катавшийся на коньках, провалился под лёд. Спасти его не удалось. Однако об этом ничего не было известно группе юных туристов из российского Орла. Оказавшись без присмотра взрослых дети в следующую минуту были на тонком льду.

Продемонстрировать своё бесстрашие друзьям решил семиклассник Руслан. На середине озера трёхсантиметровый лёд проломился и ребёнок оказался в ледяной воде. Всё это произошло на глазах Виктора Ковгара. Не раздумывая, мужчина бросился на помощь.

Виктор Ковгар:

Куртку там бросил. И тут пополз к нему, тоже провалился. Его за шиворот. Его подталкиваю, а сам лед ломаю.

Виктор Степанович уверен: на его месте каждый поступил бы так же. Только вот очевидцы говорят о другом.

Михаил Шевченко, очевидец:

Этот разделся и полез в воду. Ну как можно его охарактеризовать? Толпа собралась, стояли смотрели, а он один полез. Героически, по другому не скажешь...

Героизм Виктора Ковгара оценили и профессиональные спасатели. Им, как никому другому, известно сколько горя ежегодно приносит необдуманное поведение на первом льду не только детей, но и взрослых.

Пока толщина льда не достигнет семи сантиметров на лед выходить нельзя — об этом знает каждый рыбак. Однако, пренебрежение этим элементарным правилом ежегодно уносит десятки жизней. Ещё до начала настоящих морозов ОСВОД предлагает внести изменения в законодательство.

А тем временем, с наступлением первых морозов, в этом сезоне счёт жертвам тонкого льда открыт. Не оказалось поблизости героя, способного придти на помощь, в Кличевском и Бобруйском районах. Рискнувшие жизнью рыбаки пополнили печальные списки с сухим названием «погибших от внешних причин».

Александр Добриян, Виталий Распопов, Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ.