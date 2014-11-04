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В Великобритании 16-летний подросток получил пожизненный срок за то, что на уроке зарезал учительницу

04 ноября 2014 09:53
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Новости Великобритании. В Великобритании 16-летний подросток получил пожизненный срок. В апреле этого года Уилл Корник, который на тот момент был учеником католического колледжа, прямо на уроке зарезал свою учительницу.

В ходе расследования удалось выяснить, что парень планировал убить еще двух педагогов и свою бывшую девушку. На суде Корник заявил, что гордится своим поступком.

Это жестокое преступление вызвало широкий общественный резонанс в Великобритании. Прошение о помиловании Корник сможет подать не ранее, чем через 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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