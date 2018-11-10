Житель Белоозёрска ездил с напечатанным на принтере водительским удостоверением

Новости Беларуси. В Белоозёрске сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял местный житель с поддельным водительским удостоверением.

Как сообщает ГКСЭ по Брестской области, ночью внимание правоохранителей привлёк BMW, за рулём которого находился 34-летний мужчина. Гражданин предъявил водительское удостоверение.

В ходе проверки по базе данных стало известно, что мужчина с 2016 года лишён права управлять ТС на три года. Кроме того, фотографии на показанном удостоверении и в базе отличались. Было решено проверить документ на подлинность.

Эксперты выяснили, что удостоверение напечатано на принтере, а ультрафиолетовая защита имитирована.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

Отмечается, что за 10 месяцев 2018 года проверялись 650 документов, большая часть из которых это техпаспорта ТС, свидетельства о прохождении техосмотра и водительские удостоверения.

Несколько лет назад мы рассказывали о рынке поддельных документов в Беларуси.