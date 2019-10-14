В Столбцовском районе мужчина ушёл из психоневрологического дома-интерната

По информации УВД Минского облисполкома, 13 октября около 17 часов 57-летний Сасим Владимир Иосифович покинул Столбцовский психоневрологический дом-интернат. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Новости Беларуси. В Столбцовском районе разыскивается мужчина, который ушел из психоневрологического дома-интерната.

Мужчина худощавого телосложения, рост достигает 175 сантиметров, 44 размер ноги, волосы короткие, может курить. В день исчезновения был одет в больничную одежду синего цвета и черные резиновые сланцы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Владимира Иосифовича, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (01717) 5-19-15, 8 (029) 840-33-88 или 102.