В Гродненском районе парень требовал деньги с битой в руках

По информации УВД Гродненского облисполкома, 13 октября около десяти часов утра 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения подошел к прохожему на улице Советской.

Новости Беларуси. В агрогородке Вертелишки Гродненского района парень с битой в руках требовал деньги у прохожего.

У парня в руках была бита. Он натянул на лицо майку и, угрожая, начал требовать у мужчины закурить и деньги. Прохожий отказал, из-за чего парень замахнулся битой, чтобы ударить. Но 62-летний мужчина успел увернуться от удара и отобрать биту.

Молодой человек испугался и убежал, он был задержан спустя несколько часов. Его действиям дадут правовую оценку.