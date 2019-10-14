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В Гродненском районе парень требовал деньги с битой в руках

14 октября 2019 10:25
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Новости Беларуси. В агрогородке Вертелишки Гродненского района парень с битой в руках требовал деньги у прохожего.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 13 октября около десяти часов утра 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения подошел к прохожему на улице Советской.

В Гродненском районе парень требовал деньги с битой в руках-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома

У парня в руках была бита. Он натянул на лицо майку и, угрожая, начал требовать у мужчины закурить и деньги. Прохожий отказал, из-за чего парень замахнулся битой, чтобы ударить. Но 62-летний мужчина успел увернуться от удара и отобрать биту.

Молодой человек испугался и убежал, он был задержан спустя несколько часов. Его действиям дадут правовую оценку.

Недавно в Бресте мужчина облил судебного исполнителя неустановленной жидкостью (читать дальше).

# Нападение # происшествия

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