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Новости по тегу #Сергей Парфенов

Как таможенники пресекают контрабанду из России без стационарных пунктов контроля? В ГПК рассказали о работе
28 июня 2026 17:43

Как таможенники пресекают контрабанду из России без стационарных пунктов контроля? В ГПК рассказали о работе

Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши
17 февраля 2026 13:57

Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Евросоюза около 136 кг гашиша
24 ноября 2025 07:17

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Евросоюза около 136 кг гашиша

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша
25 ноября 2022 10:23

Гражданин Молдовы пытался ввезти в Беларусь почти 62 кг гашиша

77 кг гашиша пытались провезти через Беларусь в Россию – преступная группа задержана
26 октября 2022 14:02

77 кг гашиша пытались провезти через Беларусь в Россию – преступная группа задержана