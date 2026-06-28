Новости по тегу #Сергей Парфенов

Вопрос вопросов. Если у нас нет границы, нет пунктов таможенного контроля, то как наши это делают?
При досмотре фуры они обнаружили 100 брикетов с веществом коричневого цвета.
Грузовик въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи». Во взаимодействии с российскими коллегами задержаны причастные к преступной схеме. Они действовали по предварительному сговору.
07 октября 2026 12:11
07 октября 2026 12:10
07 октября 2026 12:09
07 октября 2026 12:09
07 октября 2026 12:02
07 октября 2026 12:00
07 октября 2026 11:30
07 октября 2026 11:29