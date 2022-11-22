Труп беженца обнаружен на белорусско-польской границе

Еще одна смерть на границе. Вблизи польского заграждения обнаружен труп мужчины. Рядом с погибшим находилась группа беженцев из Северной Африки, в их числе брат жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам мужчины, на территории Польши они были задержаны. Истощенные и обессиленные люди просили о помощи у силовиков, но просьбы остались без ответа. После того как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Беларуси, открыв калитку в заграждении. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа.