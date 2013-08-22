Грабители обчистили автомойку с помощью пылесоса

Новости США. Необычное ограбление на одной из автомоек района Солт-Лейк-Сити штата Юта. Грабители, вооружившись пылесосом повышенной мощности, проникли в так называемый зал ожидания и вытащили из торгового автомата всю дневную выручку.

Процедура заняла не больше 10 минут. Сумма похищенного не уточняется. Сообщается лишь то, что злоумышленников на выходе остановил охранник. Горе-грабителям грозит обвинение в краже.

Отметим, ограбление с использованием пылесоса совершается далеко не в первый раз. Ещё в 2002 году в Париже было совершено ограбление ювелирного магазина. Охотники за бриллиантами разбили витрину и с помощью маленького пылесоса и похитили бриллиантов на 142 тысячи долларов. Уйти далеко жуликам так и не удалось. Представители французской полиции тогда ещё долго не могли оправиться от шока. «Мы впервые сталкиваемся с подобной практикой. Скорее всего, воры заимствовали эту идею из какого-нибудь фильма», – заявляли полицейские.



Патрик Моди, представитель парижской полиции:

Это умный прием, ничего не скажешь, и мы не сомневаемся, что этот первый раз не станет последним.

Похоже, Патрик Моди был прав. Правда, не всегда жажда обогащения толкает на преступления. Напомним, минчанка, вооружившись перцовым баллончиком, пыталась ограбить обменник на Немиге. Кассир оказала активное сопротивление, в связи с чем налетчице пришлось ретироваться. Когда женщину задержали, она призналась, что деньги нужны были на воспитание ребенка. Несмотря на вескую причину и отсутствие добычи, возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение» (смотрите видео).