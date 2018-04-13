«Говорить, что это отравление я бы сегодня не стала». Что случилось с детьми в Вишнёвском детском саду?

Новости Беларуси. Санитарные службы Минской волости проводят проверку по факту недомогания детей в Вишнёвском детском саду Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Встревоженные родители 13 апреля позвонили на горячую линию нашего телеканала и сообщили о неприятностях в дошкольном учреждении. Согласно сведениям одной из мам, накануне у некоторых малышей после обеда появились характерные симптомы. 13 апреля группы – не в полном составе. Трое детей попали в детскую инфекционную клиническую больницу Минска, одного пациента уже выписали.

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:

Все дети с положительной динамикой после проведенного лечения. Один ребенок уже выписан домой. Двое детей в стабильном состоянии и продолжают лечение. Результаты анализов будут примерно на следующей неделе. Поэтому говорить, что это отравление я бы сегодня не стала.