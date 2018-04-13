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«Говорить, что это отравление я бы сегодня не стала». Что случилось с детьми в Вишнёвском детском саду?

13 апреля 2018 15:25
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Новости Беларуси. Санитарные службы Минской волости проводят проверку по факту недомогания детей в Вишнёвском детском саду Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Говорить, что это отравление я бы сегодня не стала». Что случилось с детьми в Вишнёвском детском саду?-1

Встревоженные родители 13 апреля позвонили на горячую линию нашего телеканала и сообщили о неприятностях в дошкольном учреждении.

Согласно сведениям одной из мам, накануне у некоторых малышей после обеда появились характерные симптомы. 13 апреля группы – не в полном составе. Трое детей попали в детскую инфекционную клиническую больницу Минска, одного пациента уже выписали.

«Говорить, что это отравление я бы сегодня не стала». Что случилось с детьми в Вишнёвском детском саду?-4

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:
Все дети с положительной динамикой после проведенного лечения. Один ребенок уже выписан домой. Двое детей в стабильном состоянии и продолжают лечение. Результаты анализов будут примерно на следующей неделе. Поэтому говорить, что это отравление я бы сегодня не стала.

«Говорить, что это отравление я бы сегодня не стала». Что случилось с детьми в Вишнёвском детском саду?-7


Как только стало известно об инциденте, санитарные службы Минской области с проверкой отправились в Вишнёвский детский сад.

# происшествия # Фотофакт # Массовое отравление # Марина Соколова

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