Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице

Новости Беларуси. Санитарные службы выясняют, чем именно отравились воспитанники одного из детских садов Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специалисты работают в агрогородке Вишнево, откуда и поступила тревожная информация. Несколько ребят сейчас находятся в инфекционной больнице Минска.