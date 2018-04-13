Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице
Новости Беларуси. Санитарные службы выясняют, чем именно отравились воспитанники одного из детских садов Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас специалисты работают в агрогородке Вишнево, откуда и поступила тревожная информация. Несколько ребят сейчас находятся в инфекционной больнице Минска.
Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:
Трое детей госпитализированы с обычными проблемами, которые возникают не только в этом детском саду. У нас около 100 человек таких поступает каждый день с жалобами на боли в животе, тошноту. У некоторых детей температура была.
С положительной динамикой после проведенного лечения один ребенок уже сегодня выписан домой. Двое детей в стабильном состоянии продолжают лечение.
Известно, что недомогание дети почувствовали после обеда в детском саду. Сейчас на месте инцидента работают санитарные службы.