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Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице

13 апреля 2018 13:44
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Новости Беларуси. Санитарные службы выясняют, чем именно отравились воспитанники одного из детских садов Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специалисты работают в агрогородке Вишнево, откуда и поступила тревожная информация. Несколько ребят сейчас находятся в инфекционной больнице Минска.

Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице-1

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:
Трое детей госпитализированы с обычными проблемами, которые возникают не только в этом детском саду. У нас около 100 человек таких поступает каждый день с жалобами на боли в животе, тошноту. У некоторых детей температура была.

С положительной динамикой после проведенного лечения один ребенок уже сегодня выписан домой. Двое детей в стабильном состоянии продолжают лечение.

Отравились воспитанники одного из детских садов Минского района. Несколько ребят в инфекционной больнице-4

Известно, что недомогание дети почувствовали после обеда в детском саду. Сейчас на месте инцидента работают санитарные службы.

# происшествия # Отравления # Фотофакт # Марина Соколова

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