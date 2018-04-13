Суд Центрального района Минска вынес приговор главврачу УЗ «Пинская центральная больница»

Новости Беларуси. 12 апреля судом Центрального района Минска вынесен приговор бывшему главному врачу и врачу лабораторной диагностики УЗ «Пинская центральная больница».

Как сообщает Верховный суд, фигуранты признаны виновными в получении взятки и получении взятки повторно.

Путём поглощения менее строгого наказания более строгим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также фигуранты на 3 года лишены права занимать определённые должности.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

По сведениям БЕЛТА, 18 апреля 2017 года главврача Пинской больницы задержали с поличным при получении взятки в размере 2 800 евро. Сообщается, что медработник регулярно получал откаты, помогая победить нужному поставщику в тендерных торгах.