Госпитализированы 8 работников БелАЗа

Новости Беларуси. Восемь сотрудников БелАЗа госпитализированы с признаками химического отравления. Жодинский отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.

Предварительно пострадавшим поставлен диагноз «отравление хлоросодержащим химическим веществом. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Как выяснилось, накануне на предприятии в процессе химчистки произошла утечка реагента из резервуара агрегата в прачечной.

На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники областного центра гигиены и эпидемиологии. В пробах воздуха рабочей зоны паров химических веществ и их разлива не обнаружено. Обстоятельства и причины ЧП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Кузнецов, начальник Жодинского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Мы пока не знаем, была ли утечка. И, если была утечка, то откуда она произошла: из резервуара или из какого-либо из работающих агрегатов. Поэтому сегодня вызваны специалисты, которые обслуживают данные агрегаты, совместно с представителями Следственного комитета. Областной санэпидемстанцией проводится проверочное мероприятие для установления, была ли утечка или нет, и если была, то откуда именно для того, чтобы, соответственно, обезопасить, чтобы больше не допустить факта такового.

С нетипичным случаем столкнулись жодинские медики. Вчера вечером в приемное отделение городской больницы поступило сразу 8 человек. Семь женщин и один мужчина. Попали прямо с работы и у всех — подозрение на химическое отравление хлоросодержащим веществом. Троих пришлось реанимировать Правда, уже сегодня все пациенты переведены в пульмонологическое отделение, причем, скорее для наблюдения. Врачи уверяют, опасения остались позади.

Елена Ракович, заместитель главного врача УЗ «Жодинская центральная городская больница»:

Состояние высех восьми пациентов удовлетворительное. Все они находятся на лечении в отделении пульмонологии.