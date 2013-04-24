Новости России. «Белгородский стрелок» Сергей Помазун арестован. Его искали более суток - в самом городе, в соседних областях и даже в Украине. Поймали в районе железнодорожного вокзала родного Белгорода.

При задержании рецидивист ранил ножом одного из полицейских. Сейчас Помазун дает показания, после чего его направят на психиатрическую экспертизу.

Тем временем местные жители собрались у дежурной части Белгорода и потребовали устроить преступнику народный суд за кровавую расправу.

22 апреля средь бела дня в центре города Помазун хладнокровно расстрелял 6 человек: продавцов оружейного магазина и случайных прохожих, в числе которых оказались девушки 14 и 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белгородскому стрелку» грозит пожизненное заключение.

Обновлено 24 апреля в 19:30

Помимо обвинений в убийствах, выдвинутых ранее, в его отношении также возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Предусматривается наказание вплоть до смертной казни, на которую в России мораторий.