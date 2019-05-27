Прямой эфир

На детской площадке в Нарочи гулял лось

27 мая 2019 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По курортному поселку Нарочь между домов и детской площадкой в светлое время гулял лось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его снял на видео местный житель.

На детской площадке в Нарочи гулял лось-1

Он увидел зверя, когда находился на рабочем месте. Мужчина снял его и выложил видео в социальные сети. По словам очевидца, лось быстро побежал по улице в северном направлении.

На детской площадке в Нарочи гулял лось-4

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе. Рассказываем о ходе расследования
27 мая 2019 16:47

Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе. Рассказываем о ходе расследования

Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК
27 мая 2019 13:31

Трое детей утонули за день в Климовичском районе: комментарий СК

В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину
27 мая 2019 13:18

В Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину