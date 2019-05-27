На детской площадке в Нарочи гулял лось

Новости Беларуси. По курортному поселку Нарочь между домов и детской площадкой в светлое время гулял лось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его снял на видео местный житель.
Новости Беларуси. По курортному поселку Нарочь между домов и детской площадкой в светлое время гулял лось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его снял на видео местный житель.
Он увидел зверя, когда находился на рабочем месте. Мужчина снял его и выложил видео в социальные сети. По словам очевидца, лось быстро побежал по улице в северном направлении.