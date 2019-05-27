Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе. Рассказываем о ходе расследования

Новости Беларуси. Дерзкое убийство бизнесмена в Березино раскрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материалы расследования переданы в суд. Осенью 2016 смерть 41-летнего Сергея Метельского, который до того как стал коммерсантом служил в финансовой милиции, казалось «висяком». На сленге следователей это значит потенциально нераскрываемое дело.

Преступник не оставил никаких следов. Хотя убийство совершил средь бела дня на трассе. Да еще поджег машину, чем привлек внимание проезжавшего мимо сотрудника МЧС. Отпугнул последнего, выстрелив из пистолета. Действовал очень дерзко. Как оказалось, неспроста. Поэтому и следов не оставил. Дело находилось на особом контроле у главы государства.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Такого реального криминального детектива даже белорусские правоохранители со стажем едва ли припомнят. Преступники действовали в стиле «лихих 90-х»: дерзко и хладнокровно уничтожая улики, в прямом смысле сжигая мосты «причины и следствия». Расследование то и дело заходило в тупик, однако, через несколько лет оперативной и следственной работы все-таки удалось выйти на след убийцы.

Теперь картина этого криминального эпизода без пробелов и имеет вполне себе доказуемое авторство. Бизнесмен Сергей Метельский в свое последнее утро направлялся в Минск по делам. У дома в Березино к нему в машину подсел преступник, который недалеко от трассы Минск-Могилев выстрелил предпринимателю в голову и поджег автомобиль.

Утренний трафик, людное место – эти факты позволяют сделать вывод: злоумышленник психологически устойчив и расчетлив, своего рода профи. Как выяснилось позже, Алексей Сенкевич – главный фигурант – экс-сотрудник одного из спецподразделений, а значит, матёрый и умеет обращаться с оружием. Машина полыхала, мимо по стечению обстоятельств, проезжал сотрудник МЧС, который остановился и вышел из авто. Убийца спугнул спасателя выстрелом и усилил огонь. Тем самым, все следы на месте преступления были уничтожены.

Правоохранители отрабатывали как минимум 4 версии. Исходя из данных мобильных операторов, проверили круг общения, а это около 700 абонентов. Коллеги из Следственного комитета России с помощью специальных технологий, восстанавливающих память, работали с очевидцами и создавали портрет злоумышленника.

Тщательно изучалась и бизнес-деятельность погибшего. И здесь появилась конкретная зацепка. Выяснилось, что в 2011 году расходы бизнесмена значительно превысили официальные источники дохода: он покупал недвижимость, давал взаймы крупные суммы – был даже факт на 100 тысяч долларов.





Одна нить двух уголовных дел. И одна причина – жажда легких, а главное, чужих денег. Начальник отдела продаж минской компании собирался купить дорогую иномарку – ценою в 50 тысяч долларов, ради этих денег с ним, как выяснилось, и расправились.

В конце 2017 года появилась новая версия убийства столичного менеджера Андрея Косяка, появились и два фигуранта – Алексей Сенкевич и Ростислав Светчиков, в последнее время он работал водителем у убитого. Исходя из материалов следствия, второе убийство тоже четко спланировано и хитро продуманно.

Кровавые напарники были арестованы и обвинялись в убийстве Косяка, к тому моменту, как следствие нашло точку соприкосновения двух дел, злоумышленники уже больше года находились в СИЗО и были осведомлены о методах и формах оперативной деятельности. Однако правоохранителям удалось сдвинуть дело с мёртвой точки.





Владимир Тихиня, заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

В октябре 2018 года Сенкевич написал явку с повинной, в которой указал об известных ему обстоятельствах убийства Метельского, в частности, сказал, что его попросил Светчиков совершить убийство, даже назвал сумму – 30 тысяч.

Через некоторое время Светчиков тоже написал явку с повинной, который указал все обстоятельства, что он подвозил Сенкевича к месту убийства Метельского, что они вымогали долг в сумме 500 тысяч долларов и некоторые другие обстоятельства. И мы уже поняли точно, что это два фигуранта, причастные к убийству Метельского.