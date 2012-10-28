Гомельского насильника нашли в Милане через 8 лет после преступления

Новости Беларуси. Гомельского насильника случайно задержали в Милане спустя 8 лет после совершения преступления. Молодой человек успешно устроился в Италии: обзавёлся хорошей работой, жильём. При задержании он даже не понял за что его сковали наручниками: ведь за годы, прожитые в Италии (а это 7 лет), белорус проявил себя законопослушным гражданином.

Итальянские власти депортировали иностранца на родину, где он предстал перед судом. В 2004 году он, будучи 19-летним студентом, вместе с другом заманили девушку-подростка в общежитие, где изнасиловали. Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил белорусского итальянца к четырем годам лишения свободы по статье 166 УК (изнасилование группой лиц заведомо несовершеннолетней).

В то, что справедливость восторжествует, изнасилованная девушка и ее родственники давно потеряли веру, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Владислав Жураковский, заместитель прокурора Железнодорожного района Гомеля:

Тогда девушка рассказала обо всем родителям, те обратились в милицию, и одного из насильников поймали, приговорив к пяти годам лишения свободы. Но главному фигуранту уголовного дела удалось скрыться: по турпутевке он уехал в Италию и остался там жить.

В 2011 году главный фигурант попытался официально легализоваться в Италии. Когда его стала проверять полиция, оказалось, что мужчина находится в розыске Интерпола. Соучастник изнасилования, которому ранее дали пять лет за данное преступление, уже отбыл наказание и сейчас на суде выступал свидетелем.