Голова 37-летнего гомельчанина застряла между лестницей и перилами

Новости Беларуси. Курьёзная ситуация произошла в Гомеле: спасатели с помощью специальных инструментов освободили человека, голова которого застряла между перилами и лестницей.

Оказалось, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии упал на лестничной площадке. В результате этого голова оказалась между ступенькой лестницы и перилами. С диагнозом черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы виска и нижней челюсти мужчину госпитализировали.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк; застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

Напомним, в октябре курьёзный случай произошёл в Солигорске: голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике. Как выяснилось, ребёнок играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. К счастью, мальчик не пострадал, в госпитализации необходимости не возникло.