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Обрушение дома в Китае: спасены около 90 человек, более 20 считаются пропавшими без вести

20 мая 2015 13:27
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Новости Китая. В Китае ищут жильцов многоэтажного дома, который обрушился 20 мая утром в западной провинции Гуйджоу. Спасти удалось около 90 человек, еще более двух десятков считаются пропавшими без вести. Спасатели разбирают завалы в надежды отыскать их живыми.

В целях безопасности были эвакуированы жители домов, расположенных поблизости. На месте ЧП работает полиция, которой предстоит выяснить причины происшествия. По одной из версий, здание могло обрушится из-за взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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