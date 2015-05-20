В Витебске 21-летний студент убил соседа по комнате за неоплаченный счёт в кафе

Новости Беларуси. Шокирующая трагедия произошла в Витебске в декабре прошлого года.



Утром 22 декабря в милицию поступило сообщение о том, что в общежитии Витебской государственной академии ветеринарной медицины обнаружен труп 24-летнего студента. По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний студент, проживающий в одной комнате с убитым.







Инна Горбачёва, официальный представитель УСК по Витебской области:

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 21 на 22 декабря студенты учреждения образования вышли из общежития и направились в одно из увеселительных заведений города Витебска. В кафе молодые люди находились до раннего утра. Перед закрытием увеселительного заведения один из студентов вернулся в общежитие. Второй - из-за отсутствия денег не смог оплатить представленный счет, в связи с чем, оставил в залог свой мобильный телефон. Будучи оскорбленным поступком товарища, молодой человек вернулся в комнату общежития, где попытался разбудить соседа и узнать причину, по которой тот ушел из кафе, не оплатив счет. Не получив ответа на заданный вопрос, 21-летний студент стал наносить соседу по комнате удары, от которых тот скончался.