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В Витебске 21-летний студент убил соседа по комнате за неоплаченный счёт в кафе

20 мая 2015 17:46
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Новости Беларуси. Шокирующая трагедия произошла в Витебске в декабре прошлого года.

Утром 22 декабря в милицию поступило сообщение о том, что в общежитии Витебской государственной академии ветеринарной медицины обнаружен труп 24-летнего студента. По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний студент, проживающий в одной комнате с убитым.



Инна Горбачёва, официальный представитель УСК по Витебской области:
В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 21 на 22 декабря студенты учреждения образования вышли из общежития и направились в одно из увеселительных заведений города Витебска. В кафе молодые люди находились до раннего утра. Перед закрытием увеселительного заведения один из студентов вернулся в общежитие. Второй - из-за отсутствия денег не смог оплатить представленный счет, в связи с чем, оставил в залог свой мобильный телефон. Будучи оскорбленным поступком товарища, молодой человек вернулся в комнату общежития, где попытался разбудить соседа и узнать причину, по которой тот ушел из кафе, не оплатив счет. Не получив ответа на заданный вопрос, 21-летний студент стал наносить соседу по комнате удары, от которых тот скончался. 

В Витебске 21-летний студент убил соседа по комнате за неоплаченный счёт в кафе -1



Задержали подозреваемого через несколько часов. В отношении студента была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой признали его вменяемым. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 «Убийство».

# происшествия # Инна Горбачева # Фотофакт # Убийство

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