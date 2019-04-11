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Гомельчанин при задержании проглотил пакетик с психотропом. Пришлось доставать

11 апреля 2019 12:00
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Новости Беларуси. Гомельчанин проглотил пакет с психотропом, чтобы обмануть правоохранителей. Вещество достали прямо из желудка подозреваемого.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, вечером 10 апреля в Гомеле были задержаны 37-летняя и 36-летний местные жители. Сотрудники милиции выяснили, что они заказали психотропные вещества, оплатили их и получили адрес, где смогут забрать товар.  

На месте тайника с психотропом подозреваемых задержали, однако вещество было обнаружено только у гомельчанки. У санитара выездной бригады скорой медпомощи наркотика при себе не оказалось.  

Правоохранители направили мужчину в больницу, где был проверен его желудок. Вещество оказалось там, его извлекли. В пакете находилось альфа-PVP массой 0,4 грамма.  

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Фигуранты задержаны.  

Весной 2019 года в Бресте был задержан мужчина, который выращивал коноплю во дворе своего дома.  

У гражданина изъято примерно 350 грамм высушенной марихуаны – здесь подробности.  

# Наркотики # происшествия # Видеофакт

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