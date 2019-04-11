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В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики

11 апреля 2019 11:44
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Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве местной учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики-1

Накануне утром спасатели прибыли на тушение пожара в частном секторе. На месте происшествия было обнаружено тело 47-летней хозяйки. Жертвой оказалась педагог одной из школ.

Буквально через несколько часов были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые, родные братья. У них дома оперативники обнаружили компьютер, принадлежавший убитой.

В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики-4

Александр Толкачёв, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
С целью сокрытия преступления подозреваемые совершили поджог. В настоящее время они дают признательные показания. Проводятся следственные и розыскные мероприятия. 

В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики-7

Что стало поводом для такого жестокого поступка, пока неизвестно. Предварительно установлено, что потерпевшая и подозреваемые были знакомы. Ранее между ними был конфликт.

# Убийство # происшествия # Александр Толкачёв # Фотофакт

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