В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики

Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве местной учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве местной учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне утром спасатели прибыли на тушение пожара в частном секторе. На месте происшествия было обнаружено тело 47-летней хозяйки. Жертвой оказалась педагог одной из школ.
Буквально через несколько часов были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые, родные братья. У них дома оперативники обнаружили компьютер, принадлежавший убитой.
Александр Толкачёв, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
С целью сокрытия преступления подозреваемые совершили поджог. В настоящее время они дают признательные показания. Проводятся следственные и розыскные мероприятия.
Что стало поводом для такого жестокого поступка, пока неизвестно. Предварительно установлено, что потерпевшая и подозреваемые были знакомы. Ранее между ними был конфликт.