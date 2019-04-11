В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики

Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве местной учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне утром спасатели прибыли на тушение пожара в частном секторе. На месте происшествия было обнаружено тело 47-летней хозяйки. Жертвой оказалась педагог одной из школ.

Буквально через несколько часов были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые, родные братья. У них дома оперативники обнаружили компьютер, принадлежавший убитой.