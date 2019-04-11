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В Речицком районе Hyundai сбил находившуюся на проезжей части женщину

11 апреля 2019 11:18
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Новости Беларуси. Вечером 10 апреля неподалёку от деревни Красноземье Речицкого района машина сбила находившуюся на проезжей части женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель за рулём Hyundai Grand Starex двигался по трассе М-10 со стороны Калинковичей в направлении Гомеля.  

На 104 км дороги автомобиль наехал на гражданку, которая была на крайней правой полосе. Пешеход фликерами обозначена не была.  

От полученных травм женщина погибла на месте.  

На неделе в Волковыске легковушка выехала на тротуар и сбила пешеходов. 

Пострадали три человека – подробности здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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