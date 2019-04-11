В Речицком районе Hyundai сбил находившуюся на проезжей части женщину

Новости Беларуси. Вечером 10 апреля неподалёку от деревни Красноземье Речицкого района машина сбила находившуюся на проезжей части женщину.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель за рулём Hyundai Grand Starex двигался по трассе М-10 со стороны Калинковичей в направлении Гомеля.
На 104 км дороги автомобиль наехал на гражданку, которая была на крайней правой полосе. Пешеход фликерами обозначена не была.
От полученных травм женщина погибла на месте.
На неделе в Волковыске легковушка выехала на тротуар и сбила пешеходов.
Пострадали три человека – подробности здесь.