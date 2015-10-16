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В Витебске «Ситроен» сбил двух 20-летних девушек

16 октября 2015 17:00
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Новости Беларуси. С тяжелыми травмами девушек доставили в больницу.

Инцидент произошел в пятницу в полдень на улице Правды, в районе магазина «Веста».

УВД Витебского облисполкома:
Сегодня около 12-00 в г. Витебске на ул. Правды, 57 (район магазина «Веста») при переходе проезжей части автомобилем «Ситроен», под управлением мужчины 1973 г.р., был совершен наезд на двух молодых девушек (1995 г.р.), которые с травмами были госпитализированы. По факту ДТП ведется разбирательство. В целях полноты, всесторонности и объективности Госавтоинспекция обращается к очевидцам произошедшего за помощью. Это можно сделать по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 621-44-44 (Velcom), 721-44-44 (МТС). 

# авто # Авария в Витебске

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