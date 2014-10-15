Гомель: 29-летний мужчина с балкона своей квартиры обстрелял окна дома напротив - возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Поздно вечером в Новобелицком районе Гомеля пьяный местный житель с балкона своей квартиры расстрелял из пневматического пистолета окна в доме напротив.

Мария Кривоногова, официальный представитель Гомельского областного управления Следственного комитета:

По факту стрельбы из пневматического пистолета по окнам квартир одного из многоэтажных домов Гомеля возбуждено уголовное дело. В хулиганстве подозревается 29-летний местный житель.

Молодой человек утверждает, что планировал стрелять по картонной коробке, которую забросил на дерево между двумя домами.

Если это и так, что предстоит подтвердить или опровергнуть следствию, то стрелок из него никудышный: вместо мишени пули угодили в жилые квартиры. К счастью, никто не пострадал. Жильцы вызвали милицию.

Подозреваемый полностью возместил ущерб владельцам квартир, чьи окна были повреждены стрельбой.

Расследование продолжается.

К сожалению, в Беларуси участились случаи стрельбы из пневматического оружия.

Приобрести «пневматику» сегодня не составляет труда. Согласно действующему законодательству, пистолеты и винтовки с небольшой мощностью даже не считаются оружием. А некоторые «стволы» посерьезнее не нуждаются в регистрации, при их покупке не требуют даже паспорт. Но нанести тяжкие телесные повреждения можно и «заводским» вариантом пневматики!