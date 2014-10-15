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Наводнение в Италии: погибли два человека, многие улицы под водой, проблемы с электричеством

15 октября 2014 12:58
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Новости Италии. Наводнение в Италии унесло жизни двух человек. На севере страны под натиском сильнейшего дождя обвалился мост. В момент обрушения по нему ехала машина с несколькими местными жителями.

Также серьезно пострадали населенные пункты. Многие улицы городов оказались под водой. В регионе проблемы с электричеством.

Ранее чрезвычайная ситуация сложилась в центрально части Италии. Специалисты сообщили, что необходимо повысить уровень гидрологической безопасности страны. В противном случае Италию ожидает постоянная борьба со стихией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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