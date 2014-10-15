Наркоманка напала с ножом на школьников в Чехии: 16-летний парень погиб, 3 человека ранены

Новости Чехии. Вопиющий случай произошел 14 октября в одной из средних школ города Ждяр-над-Сазавоу. 26-летняя женщина прошла в учебное заведение незамеченной среди учеников, спешивших на занятия, и напала с ножом на группу ребят, сообщает РИА Новости.

Жертвой должна была стать 16-летняя девушка. Но за нее вступился одноклассник и получил удар ножом в грудь.

Офицер полиции:

16-летний молодой человек получил ранения и впоследствии скончался, несмотря на все усилия врачей по его спасению.

Прежде чем подоспела полиция, нападавшая успела ранить одну школьницу, другую взять в заложницы.

К счастью, предпринять дальнейшие действия женщине не удалось. В ходе задержания пострадал один из правоохранителей.

Раненые девушки находятся в больнице, состояние одной из них тяжелое. О полицейском пока ничего не сообщается.

Второй день идут допросы. Проведены медицинские экспертизы. Ситуация проясняется.

Женщина находилась под воздействием наркотиков.

Так же известно, что она проживает в другом городе и никакого отношения к школе, в которой произошло нападение, не имеет.

В учебном заведении минимум на один день отменены занятия, с детьми работают психологи.

Подобный трагический инцидент произошел на юге Китая.

Неизвестный мужчина с ножом в руках напал на учеников начальной школы, когда те шли на уроки. В результате четверо детей погибли прямо на месте, еще один скончался от полученных ранений в госпитале. Смотрите видео.