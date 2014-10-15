Наркотики в шоколадных конфетах нашли у 19-летнего парня из Мозыря

Новости Беларуси. В последнее время в Мозырском районе участились преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 15 октября выявлен 85-ый случай в этом году.

У 19-летнего жителя Мозыря нашли и изъяли 33 грамма шоколадных конфет с содержанием наркотика.

Обстоятельства того, как вещество попало в сладости, и степень причастности молодого человека к наркотрафику предстоит выяснить сотрудниками правоохранительных органов.

Днем ранее в одной из деревень Чечерского района правоохранители изъяли более 100 кг марихуаны.

Неработающий 53-летний мужчина прятал наркотик на подворье своей пожилой матери. Смотрите видео.