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Голландец осуждён на 11 лет заключения за убийство жены-белоруски

13 августа 2013 17:55
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Новости Нидерландов. В Нидерландах вынесли приговор по делу об убийстве белоруски Екатерины Хоняк. Муж девушки, голландец Роберт Ян Брёкель признан виновным и осуждён на 11 лет заключения.

Напомним, Екатерина Хоняк пропала в 2007 году. А буквально через год в доме, где проживали супруги, полиция обнаружила останки женщины, которые были залиты строительной смесью и лежали в комнате её четырёхлетней дочери.  Как выяснилось, преступление было совершено на границе Нидерландов и Бельгии, поэтому следствие вела голландская полиция вместе со своими бельгийскими коллегами.

Суд над Брёкелем начался ещё летом 2011 года. Но заседания несколько раз переносились из-за проведения экспертиз. Обвинитель просил для убийцы 12 лет тюрьмы. Суд остановился на 11.

Сейчас остаётся открытым вопрос, с кем же останется маленькая дочь Екатерины и Роберта, которая имеет двойное гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Попов, первый секретарь по консульским вопросам посольства Республики Беларусь в Нидерландах: 
Дочь Екатерины Николь по последним сведениям находится в Бельгии, где проживает в семье самого Роберта Брёкеля, то есть находится со своими бабушкой и дедушкой. А гражданство у неё - по матери Екатерине Хоняк она белоруска, по отцу она гражданка Нидерландов. После вынесения обвинительного приговора её судьбой дальнейшей должны заниматься социальные службы Бельгии с учётом того, что она находится нынче на территории Бельгии. 

# происшествия # Криминал # Убийство # Олег Попов # Посольство Республики Беларусь в Нидерландах

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