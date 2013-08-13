Голландец осуждён на 11 лет заключения за убийство жены-белоруски

Новости Нидерландов. В Нидерландах вынесли приговор по делу об убийстве белоруски Екатерины Хоняк. Муж девушки, голландец Роберт Ян Брёкель признан виновным и осуждён на 11 лет заключения.

Напомним, Екатерина Хоняк пропала в 2007 году. А буквально через год в доме, где проживали супруги, полиция обнаружила останки женщины, которые были залиты строительной смесью и лежали в комнате её четырёхлетней дочери. Как выяснилось, преступление было совершено на границе Нидерландов и Бельгии, поэтому следствие вела голландская полиция вместе со своими бельгийскими коллегами.

Суд над Брёкелем начался ещё летом 2011 года. Но заседания несколько раз переносились из-за проведения экспертиз. Обвинитель просил для убийцы 12 лет тюрьмы. Суд остановился на 11.

Сейчас остаётся открытым вопрос, с кем же останется маленькая дочь Екатерины и Роберта, которая имеет двойное гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Попов, первый секретарь по консульским вопросам посольства Республики Беларусь в Нидерландах:

Дочь Екатерины Николь по последним сведениям находится в Бельгии, где проживает в семье самого Роберта Брёкеля, то есть находится со своими бабушкой и дедушкой. А гражданство у неё - по матери Екатерине Хоняк она белоруска, по отцу она гражданка Нидерландов. После вынесения обвинительного приговора её судьбой дальнейшей должны заниматься социальные службы Бельгии с учётом того, что она находится нынче на территории Бельгии.