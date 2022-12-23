Главный бухгалтер похитила порядка 70 тысяч рублей со счёта торгового дома

Новости Беларуси. Главному бухгалтеру предъявлено обвинение за хищение порядка 70 тысяч рублей со счета торгового дома. Следователи установили, что более двух лет женщина обналичивала деньги под предлогом возврата займа физическим лицам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учетной документации обвиняемая маскировала произведенные выплаты. А преступления помог остановить директор торгового дома. Он обратился в милицию. Поскольку главный бухгалтер работала удаленно, ежемесячно она направляла руководителю банковскую выписку с указанием назначения произведенных платежей.

Инна Мосенза-Талюк, заместитель начальника отделения Центрального РОСК Минска:

На протяжении длительного периода времени вопросов не возникало. В 2020 году директор обратил внимание, что выручка упала, а расходы, наоборот, значительно возросли. Заподозрив неладное, мужчина решил проверить достоверность предоставленных ему главбухом сведений и обратился в банк за выпиской. Обнаружив, что данные разнятся, он обратился в милицию.

Бухгалтер совершила 70 операций, а сумма ущерба – почти 70 тысяч рублей. Действия 39-летней женщины квалифицированы по статье хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.