«Латвийские полицейские убили моего брата». Беженец рассказал о кошмаре на границе

Пограничные службы сопредельных европейских государств продолжают преступную политику в отношении беженцев. Собраны уже сотни вопиющих фактов, детали историй представляются широкой общественности, бьют тревогу волонтерские организации, но зверства и бесчинства не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной беженец, испытавший судьбу в благополучной Европе, обнаружен на границе с Латвией. Мужчина рассказал, что хотел попасть в Германию. Но после задержания его вывезли в лес и оставили на границе. В Латвии иностранец находился вместе с братом. Однако его до смерти избили местные полицейские. Врачи не смогли спасти мужчину.