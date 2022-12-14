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«Латвийские полицейские убили моего брата». Беженец рассказал о кошмаре на границе

14 декабря 2022 10:21
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Пограничные службы сопредельных европейских государств продолжают преступную политику в отношении беженцев. Собраны уже сотни вопиющих фактов, детали историй представляются широкой общественности, бьют тревогу волонтерские организации, но зверства и бесчинства не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной беженец, испытавший судьбу в благополучной Европе, обнаружен на границе с Латвией. Мужчина рассказал, что хотел попасть в Германию. Но после задержания его вывезли в лес и оставили на границе. В Латвии иностранец находился вместе с братом. Однако его до смерти избили местные полицейские. Врачи не смогли спасти мужчину.

«Латвийские полицейские убили моего брата». Беженец рассказал о кошмаре на границе-1

Мы направлялись в Германию. Латвийские полицейские плохие, они убили моего двоюродного брата, они били меня. Не было еды, не было ничего. Очень-очень плохо. Били латвийские пограничники. До смерти.

«Латвийские полицейские убили моего брата». Беженец рассказал о кошмаре на границе-4

В начале ноября латвийские власти в очередной раз продлили действие режима ЧС на границе с Беларусью. Как заявляет Amnesty International, это способствует сокрытию преступлений в отношении людей, находящихся в уязвимом положении. Ранее правозащитная организация опубликовала доклад о ситуации с беженцами в Латвии. Фактов безжалостного обращения с беженцами, включая детей, хватило на 67 страниц.

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# Беженцы # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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