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На границе с Польшей обнаружен труп беженца с документами о депортации

21 декабря 2022 10:29
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Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд недалеко от калитки в польском заграждении обнаружил труп мужчины неславянской внешности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Польшей обнаружен труп беженца с документами о депортации-1

Судя по следам на снегу, его сюда просто дотащили. При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях.

На границе с Польшей обнаружен труп беженца с документами о депортации-4

На границе с Польшей обнаружен труп беженца с документами о депортации-6

Среди вещей обнаружены документы гражданина Сирии и постановление о депортации, которое выдали ему поляки за сутки до смерти. По информации ГПК, с начала года это уже шестая жертва на границе с Польшей.

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# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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