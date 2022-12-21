На границе с Польшей обнаружен труп беженца с документами о депортации

Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд недалеко от калитки в польском заграждении обнаружил труп мужчины неславянской внешности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по следам на снегу, его сюда просто дотащили. При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях.

Среди вещей обнаружены документы гражданина Сирии и постановление о депортации, которое выдали ему поляки за сутки до смерти. По информации ГПК, с начала года это уже шестая жертва на границе с Польшей.