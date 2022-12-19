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29-летний предприниматель из Барановичей обманул больше 100 белорусов

19 декабря 2022 07:25
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Новости Беларуси. Более сотни белорусов попались на удочку лжепредпринимателя. Установлено, что у 29-летнего жителя Барановичей четыре года успешно функционировал бизнес по оказанию туристических услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29-летний предприниматель из Барановичей обманул больше 100 белорусов-1

Для развития предпринимательства мужчина стал привлекать знакомых, которые одалживали ему деньги под внушительный процент. Во многих случаях для этого люди брали кредиты в банках. И суммы варьировались от 10 тысяч рублей до 30 тысяч долларов.

29-летний предприниматель из Барановичей обманул больше 100 белорусов-4

Ростислав Левай, заместитель начальника УБЭП УВД Брестского облисполкома:
Получив деньги, мужчина сразу возвращал до 10 % от суммы, а далее постепенно погашал задолженность от оставшегося долга с процентом. Некоторое время заемщик выполнял обязательства. Затем, вместо погашения задолженности, от мужчины стали поступать лишь обещания, в связи с чем партнеры бизнесмена обратились в милицию. Общая сумма ущерба – 1,5 миллиона белорусских рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

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# Мошенничество # происшествия # Ростислав Левай # Фотофакт

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