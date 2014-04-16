Гигантские крысы атаковали Великобританию

Новости Великобритании. Нашествие гигантских крыс повергло в шок жителей Великобритании. Лондон, Ливерпуль и города графства Хэмпшир уже столкнулись с этой проблемой.

Как сообщают местные СМИ, на днях в Ливерпуле поймали и сфотографировали крысу размером с кошку. Длина грызуна – около 60 сантиметров.

По мнению специалистов по борьбе с вредителями, в проблеме виноваты сами британцы: они выбрасывают слишком много еды в легкодоступные для грызунов места.

Шон Уилэн, ливерпульский специалист по борьбе с вредителями:

Нет ничего удивительного в том, чтобы увидеть таких больших крыс в сельской местности, но в городах это было довольно редким явлением. Определенно, что-то происходит. Думаю, они могут эволюционировать из-за иммунитета к ядам.

Нашествие грызунов является также и последствием аномально дождливой зимы в Великобритании.

Сточные каналы и свалки зимой затопило, и грызуны перебрались ближе к людям: зачастую в подвальные помещения.

Напомним, недавно 40-сантиметровая крыса держала в страхе целую семью в Швеции.

Семья Бенгтсонов-Корсасов, живущая в пригороде Стокгольма, насторожилась, когда их кот отказался заходить на кухню. Ведь она всегда была любимым местом питомца. Как поймали гигантского грызуна? Подробности читайте здесь.

В прошлом месяце с нашествием крыс столкнулась минчанка Ольга Елисеева. Все началось, когда в доме начали делать капитальный ремонт.

Твари лезли в жилье Ольги через дыры, которые образовались в результате строительных работ. Даже после того, как они заделывались рабочими, проходило всего пара часов, крысы прогрызали новые дыры и вовсю продолжали хозяйничать в квартире.

Грызуны захватили уже не только ванную, но и взяли господство над кухней. Как борется минчанка с непрошенными гостями, и как реагирует на проблему ЖРЭО, вы узнаете из программы «Добро пожаловаться!». Смотрите видео.