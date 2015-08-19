Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси 19 августа

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. Синоптики вновь присвоили погоде красный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на территории Брестской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Спасатели предупреждают, что в такой ситуации пламя может возникнуть от малейшего источника огня. Пожар в сухую погоду, а осадков не ожидается и сегодня, распространяется молниеносно. Поэтому лучше отказаться от посещения леса и тем более от разведения костров.