Прямой эфир

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси 19 августа

19 августа 2015 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. Синоптики вновь присвоили погоде красный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на территории Брестской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Спасатели предупреждают, что в такой ситуации пламя может возникнуть от малейшего источника огня. Пожар в сухую погоду, а осадков не ожидается и сегодня, распространяется молниеносно. Поэтому лучше отказаться от посещения леса и тем более от разведения костров. 

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В США 38-летняя учительница обвенчалась с Иисусом Христом
19 августа 2015 07:47

В США 38-летняя учительница обвенчалась с Иисусом Христом

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза: Как сегодня можно использовать яблоки?
19 августа 2015 07:44

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза: Как сегодня можно использовать яблоки?

На Гомельщине реализован очередной гуманитарный проект в рамках программы сотрудничества Беларуси и Японии
18 августа 2015 17:54

На Гомельщине реализован очередной гуманитарный проект в рамках программы сотрудничества Беларуси и Японии