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Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности

14 октября 2017 17:20
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Новости Беларуси. Командир воинской части, где служил Александр Коржич, отстранен от должности, сообщили 14 октября в Минобороны. По факту гибели солдата в Печах продолжается проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гибель солдата в Печах. «Отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц, 4 должностных лица – уволены из вооруженных сил»

Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности-1

Как сообщили в Следственном комитете, задержаны прапорщик и два сержанта войсковой части, где служил Коржич. Они были признаны подозреваемыми по делу о гибели военнослужащего. Принято решение и о возбуждении уголовного дела в отношении старшины роты – прапорщика. Он злоупотребил доверием солдата, с начала июля 2017 года полностью распоряжался его платежной карточкой.

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# происшествия # Фотофакт # Гибель солдат в армии

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