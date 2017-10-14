Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности

Новости Беларуси. Командир воинской части, где служил Александр Коржич, отстранен от должности, сообщили 14 октября в Минобороны. По факту гибели солдата в Печах продолжается проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Следственном комитете, задержаны прапорщик и два сержанта войсковой части, где служил Коржич. Они были признаны подозреваемыми по делу о гибели военнослужащего. Принято решение и о возбуждении уголовного дела в отношении старшины роты – прапорщика. Он злоупотребил доверием солдата, с начала июля 2017 года полностью распоряжался его платежной карточкой.