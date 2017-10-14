В отношении старшины роты, в которой служил погибший солдат, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В отношении старшины роты, в которой служил погибший Александр Коржич, возбуждено уголовное дело.
По информации Следственного комитета, мужчина похитил не менее 180 рублей с банковской карты солдата. На эту сумму он совершал покупки в магазинах и платил похищенными деньгами в кафе Борисова.
Установлено, что в части имели место злоупотребления властью со стороны командиров отделений, в отношении которых также будет возбуждено уголовное дело. Например, они взимали плату от 20 до 40 рублей с военнослужащих за неограниченное пользование мобильным телефоном. Это нарушает установленный порядок.
Напомним, 3 октября в воинской части в Печах было обнаружено тело 21-летнего солдата Александра Коржича.
Накануне официальный представитель Следственного комитета озвучил три версии по делу о смерти молодого человека.
Комментарий Сергея Кабаковича здесь.
Александр Лукашенко взял под личный контроль данное дело. По словам пресс-секретаря Президента Беларуси, никто из виновных не уйдет от ответственности (подробнее здесь).