Гибель солдата в Печах. «Отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц, 4 должностных лица – уволены из вооруженных сил»

Новости Беларуси. По факту гибели солдата в Печах продолжается проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правовая оценка будет представлена общественности после завершения следствия. Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами.