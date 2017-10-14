Гибель солдата в Печах. «Отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц, 4 должностных лица – уволены из вооруженных сил»
Новости Беларуси. По факту гибели солдата в Печах продолжается проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командира части, где служил погибший Коржич, отстранили от должности
Правовая оценка будет представлена общественности после завершения следствия. Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами.
Владимир Макаров, начальник управления информацией – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В ходе проводимой проверки военным ведомством за непринятие исчерпывающих мер по предупреждению уставного порядка. На данном этапе приказом министра обороны отстранены от занимаемых должностей 5 должностных лиц 72 объединенного учебного центра, 4 должностных лица – уволены из Вооруженных Сил.
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