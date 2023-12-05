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Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме агрогородка Захарничи

05 декабря 2023 20:06
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Чрезвычайное происшествие в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме агрогородка Захарничи-1

Работники МЧС спасли из-под завалов 47-летнего мужчину. Пожилую женщину до прибытия спасателей извлекли очевидцы. Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

# ЧП # происшествия # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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