Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме агрогородка Захарничи

Чрезвычайное происшествие в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайное происшествие в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники МЧС спасли из-под завалов 47-летнего мужчину. Пожилую женщину до прибытия спасателей извлекли очевидцы. Пострадавшие госпитализированы. 11 жильцов дома эвакуированы. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.