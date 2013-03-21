Гараж с топливом взорвался в Польше. Серьёзно пострадал 22-летний белорус

Новости Беларуси. Взрыв в одном из гаражей города Сокулка (Польша) прогремел утром 20 марта. Взрывной волной полностью разрушены 6 гаражей, повреждены автомобили.

На месте взрыва обнаружен 22-летний белорус, житель Гродно. Молодого человека на вертолёте доставили в польский ожоговый центр.



Как сообщают польские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря командующего Государственной пожарной службой в Сокулке, рассматриваются несколько причин взрыва, среди которых – возгорание паров бензина или газа. В гараже хранились канистры, предположительно, с контрабандным топливом.

Обстоятельства инцидента выясняются.