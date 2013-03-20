Пожар в частном доме в Минске на улице Шейпичи

Новости Минска. Без крыши над головой. Сегодня утром загорелся частный дом на улице Шейпичи. О возгорании на пульт «101» сообщили соседи.

Потушить пламя удалось быстро, однако огонь успел повредить кровлю, конструкции стен и чердак. Жилые комнаты уцелели. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Благодаря слаженным действиям спасателей, серьезного ущерба удалось не допустить. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.