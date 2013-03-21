В США мужчина на остановке убил женщину и захватил в заложники 3-летнего ребенка

Новости США. Очередная трагедия в американском штате Индиана. Вооружённый мужчина на остановке убил женщину, после чего захватил в заложники 3-летнего ребенка и скрылся в близлежащем доме. Полиция пыталась уговорить преступника отпустить ребенка, но он отверг это предложение.

Спустя 4,5 часа преступник был ликвидирован выстрелом снайпера, ребенок освобожден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что погибшая женщина ехала с мужчиной в одном автобусе. Рассматривается версия о том, что она была сообщницей преступника.