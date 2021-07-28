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ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение

28 июля 2021 13:46
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Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение-1

Водитель общественного транспорта двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей по второй полосе для движения. Отвлекшись, совершил наезд.

ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение-4

Движение на данном участке было затруднено.

ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение-7

Денис Карачун, инспектор ДПС УВД Центрального района:
Водитель троллейбуса отвлекся от движения транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль Toyota, запустив цепочку столкновений, в результате чего пострадало семь автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, доставлены в медицинское учреждение. 

ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение-10

ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение-12

ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение-14

Виновник происшествия должен будет возместить материальный ущерб всем пострадавшим в ДТП. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Денис Карачун # Фотофакт

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