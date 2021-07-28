ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение

Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель общественного транспорта двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей по второй полосе для движения. Отвлекшись, совершил наезд.

Движение на данном участке было затруднено.

Денис Карачун, инспектор ДПС УВД Центрального района:

Водитель троллейбуса отвлекся от движения транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль Toyota, запустив цепочку столкновений, в результате чего пострадало семь автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, доставлены в медицинское учреждение.