ГАИ об аварии на Немиге: пострадали 7 автомобилей, два человека доставлены в медучреждение

Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель общественного транспорта двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей по второй полосе для движения. Отвлекшись, совершил наезд.
Движение на данном участке было затруднено.
Денис Карачун, инспектор ДПС УВД Центрального района:
Водитель троллейбуса отвлекся от движения транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль Toyota, запустив цепочку столкновений, в результате чего пострадало семь автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, доставлены в медицинское учреждение.
Виновник происшествия должен будет возместить материальный ущерб всем пострадавшим в ДТП. Проводится проверка.