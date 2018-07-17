На трассе М1 грузовик протаранил две легковушки и съехал в кювет

Новости Беларуси. 16 июля на 134 км трассы Брест – Минск – граница РФ столкнулись фура и две легковушки.

Как сообщается на сайте sb.by, спровоцировал аварию выехавший на встречную полосу Volkswagen, водитель которого уснул за рулём. В это время по дороге ехал Peugeot, которым управляла женщина. В салоне легковушки также находился ребёнок. Водитель Peugeot успела среагировать и объехала иномарку по встречной полосе.

Следующим на пути Volkswagen попался грузовик Scania. От удара машина оказалась на встречной полосе и перевернулась. Водитель легковушки, его жена и их ребёнок получили лёгкие травмы. Очевидцы поставили автомобиль на колёса и извлекли пострадавших из салона транспортного средства.

После столкновения с Volkswagen грузовик задел ещё один автомобиль, водитель и пассажиры которого почти не пострадали. В дальнейшем Scania съехала в кювет. Водитель фуры не пострадал.

На неделе в Минске столкнулись грузовик и бетономешалка.