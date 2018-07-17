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На трассе М1 грузовик протаранил две легковушки и съехал в кювет

17 июля 2018 07:13
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Новости Беларуси. 16 июля на 134 км трассы Брест – Минск – граница РФ столкнулись фура и две легковушки.  

Как сообщается на сайте sb.by, спровоцировал аварию выехавший на встречную полосу Volkswagen, водитель которого уснул за рулём. В это время по дороге ехал Peugeot, которым управляла женщина. В салоне легковушки также находился ребёнок. Водитель Peugeot успела среагировать и объехала иномарку по встречной полосе.  

Следующим на пути Volkswagen попался грузовик Scania. От удара машина оказалась на встречной полосе и перевернулась. Водитель легковушки, его жена и их ребёнок получили лёгкие травмы. Очевидцы поставили автомобиль на колёса и извлекли пострадавших из салона транспортного средства.  

После столкновения с Volkswagen грузовик задел ещё один автомобиль, водитель и пассажиры которого почти не пострадали. В дальнейшем Scania съехала в кювет. Водитель фуры не пострадал.  

На неделе в Минске столкнулись грузовик и бетономешалка. 

Госпитализирован 34-летний мужчина – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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