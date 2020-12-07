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Ford сбил женщину с ребёнком на Старовиленском тракте в Минске

07 декабря 2020 14:22
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Новости Беларуси. ДТП на Старовиленском тракте. Водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону Нововиленской, сбил на нерегулируемом переходе женщину с 8-летним ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ford сбил женщину с ребёнком на Старовиленском тракте в Минске-1

Женщину госпитализировали, ее дочь медики осмотрели на месте. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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