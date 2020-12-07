Ford сбил женщину с ребёнком на Старовиленском тракте в Минске

Новости Беларуси. ДТП на Старовиленском тракте. Водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону Нововиленской, сбил на нерегулируемом переходе женщину с 8-летним ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.