Полуторагодовалая девочка погибла в бассейне частного дома в Минском районе

Новости Беларуси. В Минском районе в бассейне частного домовладения погибла полуторагодовалая девочка. Многодетная семья занималась стройкой, когда ребенок пропал из поля зрения родителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заметив отсутствие девочки, они стали ее искать, и обнаружили тело без признаков жизни в каркасном бассейне. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Бассейн был оборудован лестницей, по которой ребенок смог забраться. Обстоятельства происшествия выясняются.