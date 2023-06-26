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Полуторагодовалая девочка погибла в бассейне частного дома в Минском районе

26 июня 2023 13:15
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Новости Беларуси. В Минском районе в бассейне частного домовладения погибла полуторагодовалая девочка. Многодетная семья занималась стройкой, когда ребенок пропал из поля зрения родителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полуторагодовалая девочка погибла в бассейне частного дома в Минском районе-1

Заметив отсутствие девочки, они стали ее искать, и обнаружили тело без признаков жизни в каркасном бассейне. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Бассейн был оборудован лестницей, по которой ребенок смог забраться. Обстоятельства происшествия выясняются.

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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