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Военный вертолёт совершил жёсткую посадку в Барановичском районе

22 июня 2023 13:54
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Новости Беларуси. Военный вертолет совершил жесткую посадку в Барановичском районе. Инцидент произошел сегодня, 22 июня, в 13:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный вертолёт совершил жёсткую посадку в Барановичском районе-1

Как уточнили в Министерстве обороны, члены экипажа Ми-24 получили телесные повреждения. Разрушений и пострадавших на земле нет. В настоящее время причины происшествия устанавливаются комиссией.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # происшествия # Фотофакт

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