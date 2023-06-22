Военный вертолёт совершил жёсткую посадку в Барановичском районе

Новости Беларуси. Военный вертолет совершил жесткую посадку в Барановичском районе. Инцидент произошел сегодня, 22 июня, в 13:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уточнили в Министерстве обороны, члены экипажа Ми-24 получили телесные повреждения. Разрушений и пострадавших на земле нет. В настоящее время причины происшествия устанавливаются комиссией.