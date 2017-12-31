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Автобус с белорусами перевернулся на севере Киевской области

31 декабря 2017 13:03
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Иванковском районе Киевской области. Как сообщают очевидцы, в салоне автобуса находились пассажиры из Мозыря. Они направлялись домой из Киева.

Сообщение в группе vk.com/avtomozyr:
Чудом обошлось без жертв. Пострадавшие люди уже скоро дома будут в Мозыре. 

В этой же группе размещены фото с места аварии.

Ранее сообщалось, что в автобусе находились дети. Как сообщает Sputnik со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, "информация о том, что автобус перевозил детей из Мозыря, недостоверна".  

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# происшествия # Авария в Украине

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