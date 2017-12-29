В Барановичах неизвестный похитил интимные фото девушек из соцсетей

Новости Беларуси. Неизвестный в Барановичах шантажирует жительниц города их интимными фото.

Как сообщает «Наш край» со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Ольгу Давидович, преступник взломал страницы в социальных сетях девушек и получил доступ к личной переписке.

Неизвестный скопировал интимные фото девушек и просил их присылать ему фотографии подобного содержания или деньги, угрожая начать распространять снимки.

Личность преступника устанавливается. Проводится проверка.

По словам Ольги Давидович, присылать близким свои интимные фото не запрещено. Но снимки следует удалять из переписки сразу после отправления, потому что соцсети не защищены так сильно, как кажется на первый взгляд.

Несколько лет назад работник крупной компании попал в неприятную ситуацию.